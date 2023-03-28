Шавкат Рахмонов встретился с юными спортсменами Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почетным гостем Павлодарской области сегодня стал боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Глава региона Асаин Байханов встретился с известным спортсменом в областном акимате и поздравил его с впечатляющей победой, которую он одержал в недавнем поединке. Аким поблагодарил именитого казахстанца за высокие достижения, отметив, что далеко не просто защищать честь страны на международной арене. Он также пожелал спортсмену ярких побед и достижения главной цели - завоевать чемпионский пояс UFC.





В свою очередь, Шавкат Рахмонов выразил благодарность за оказанное внимание, заверил, что будет стараться радовать болельщиков победами на мировых площадках.

В Павлодаре Шавкат Рахмонов встретился с воспитанниками Дворца спорта «Баянтау» и Школы олимпийского резерва. Он пожелал юным спортсменам быть волевыми, развивать физическую и духовную силу, а главное хорошо учиться и всегда стремиться получать новые знания.