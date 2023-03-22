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    Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в селе Кобда

    22 Марта 2023, 16:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село Кобда Кобдинского района, где встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Спортсмен поздравил жителей села с праздником Наурыз мейрамы, отметил, что его сердце всегда с народом, пережившим трудные дни. Он сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

    «Поздравляю всех с Наурыз мейрамы. В этот прекрасный день в вашем селе начинается строительство 24 домов. Я также решил внести свой вклад в эту инициативу. Беда приходит без предупреждения, говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены этим испытанием, с достоинством справляетесь. Желаю вам здоровья, счастья, движения только вперед!»,- отметил Шавкат Рахмонов.

    В целом, в селе Кобда по-прежнему сохраняется режим ЧС, объявленный решением акима района Болата Кулова. В паводковый период в селе Кобда талыми водами подтопило 78 домов, 22 дворовых территории. По предварительным данным оценочной комиссии, 7 домов не подлежат восстановлению, стены 4 домов разрушены, они признаны аварийными, 13 домов все еще в воде.

    Для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению, построят 24 новых дома. Семьям, пострадавшим от паводка в Кобдинском районе, выплатят материальную помощь. Комиссия по оценке ущерба продолжает работу, ведется обследование домов и дворовых территорий. Более 60 детей из семей, пострадавших в ходе паводков в Кобдинском районе, отдохнут в оздоровительном лагере.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Строительство Паводок Шавкат Рахмонов
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