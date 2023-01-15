Сферой водоснабжения заинтересовалась Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области проводит антикоррупционный мониторинг в сфере водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

«Вопрос обеспечения питьевой водой населения является одним из наиболее волнующих и отражен в Карте коррупционных рисков региона. Жители области могут принять участие в мониторинге, направив свои предложения по минимизации коррупционных рисков в этой сфере на электронную почту upd.sko@antikor.gov.kz либо можно позвонить по номеру 8(7152)36-24-49», - проинформировали в пресс-службе.

В Антикоррупционной службе добавили, что источниками мониторинга являются правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации и другие, незапрещенные законом источники информации.



