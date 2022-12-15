Сфера промышленности Астаны показала рост на 3,7%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана – это не только административный и деловой центр страны, но и важная промышленная точка на карте республики. Ежегодно открываются новые производства, создаются новые рабочие места, что в целом показывает положительную динамику. Об этом заявил главный специалист отдела развития СЭЗ, промышленности и продвижения экспорта столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Шухрат Жораев на брифинге Службы коммуникаций Астаны, передает МИА «Казинформ».

«В этом году сфера промышленности показала рост на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Промышленными предприятиями города за 11 месяцев текущего года произведено продукции на 1,7 трлн тенге, в обрабатывающей промышленности – на 1,5 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост на 414,9 млрд тенге, или 73,1%», - сообщил Шухрат Жораев.

По его словам, что в Астане действует 201 тысяча субъектов МСБ, где трудится 441 тысяча человек, или 71% экономически активного населения столицы. В 2022 году представители МСБ выплатили налогов и иных платежей в бюджет на 598 млрд тенге, или около 50% от общего объема налоговых поступлений».

Также он сообщил, что до конца года в Астане планируется запуск трех проектов на сумму 24,5 млрд тенге с созданием более 600 рабочих мест, два из них с иностранным участием:

1) завод по производству медицинских масок ТОО «MFA International», объем инвестиций 2,1 млрд тенге;

2) интегрированный производственный комплекс по производству металлопродукции, ПВХ окон, витражей, медицинского оборудования и медицинской мебели TOO «ATM CONSTRUCTION& INVESTMENT», объем инвестиций 22 млрд тенге;

3) завод по производству строительных материалов (сваи, газоблоки) ТОО «SPECTRUM ПЛЮС», объем инвестиций 0,8 млрд тенге.



