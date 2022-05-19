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    Сезонные ограничении на лов рыбы введены в Урало-Каспийском бассейне

    19 Мая 2022, 18:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Урало-Каспийском бассейне на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей введены сезонные ограничении на лов рыбы. Запрет вводится в связи с массовым нерестом рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций региона.

    Основная цель запрета на лов рыбы – максимально пропустить косяки к местам нерестилищ. Запрет продлится до 15 июня. В этот период запрещается также использование моторных лодок и других средств передвижения по воде на водоемах, где идет нерест.

    «На реке Кигач в Курмагазинском районе запрет действует с 20 апреля по 20 мая, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней», - рассказал официальный представитель Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Олег Тушканов.

    Он объяснил ранние сроки ограничения рыболовства на Кигаче особенностями этой реки, граничащей с Россией.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Экология Регионы Казахстана Общество Вода
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