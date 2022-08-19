Сезон проливных дождей в Судане привел в общей сложности к гибели 77 человек

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – Сезонные дожди в Судане привели к наводнениям, которые унесли жизни десятков людей и разрушили около 14,5 тыс. домов. По оценкам ООН, на данный момент пострадало 136 тыс. человек, и это число, вероятно, возрастет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Число жертв наводнений, с начала сезона дождей в мае и по настоящее время составляет 77 человек, об этом в четверг заявил представитель Национального совета Судана по гражданской обороне бригадный генерал Абдул-Джалил Абдул-Рахим.

По словам представителя, наиболее пострадавшими регионами от сезонных дождей стали провинции Нил, Северный и Южный Кордофан, Гезира, а также Южный Дарфур.

Для Судана характерны проливные дожди, которые обычно идут с мая по октябрь. Африканское государство ежегодно сталкивается с сильными наводнениями, которые разрушают имущество, инфраструктуру и посевы.

Согласно данным суданских властей и гуманитарных организаций, от наводнений в этом году уже пострадали более 136 тыс. человек. Эти данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

По прогнозам Управления, ожидается рост числа пострадавших от наводнения, поскольку их подсчеты все еще продолжаются, а сезон проливных дождей пока не завершился.

Между тем, количество людей и населенных пунктов, пострадавших от сезонных дождей по состоянию на 14 августа, «удвоилось» по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ООН, во время прошлогоднего сезона дождей из-за наводнений и проливных дождей погибло более 80 человек, пострадало около 314 тыс. человек. Были затоплены десятки тысяч домов по всему Судану.

Фото: AlJazeera



