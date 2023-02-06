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    Сезон карнавалов открылся в Италии

    6 Февраля 2023, 04:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чёрные накидки табарро и маски баута возвращаются в город дожей и гондольеров – в Венеции открылся карнавал. Впервые после пандемии праздник проходит с былым размахом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В программе карнавалов – парады лодок, балы в роскошных дворцах, музыкальные представления на верфях Арсенала и площади Сан-Марко. Организаторы призывают венецианцев и туристов подойти творчески к выбору костюма. Тема этого года – влияние астрологии на личность и «экстравагантная» интерпретация знаков зодиака.

    Большинство мероприятий в городе бесплатны, вечера в палаццо проходят по билетам.

    Празднования в Венеции и других городах лагуны продлятся до 21 февраля.

    Другой крупнейший карнавал на Апеннинах стартовал в Виареджо в регионе Тоскана. Местный карнавал моложе Венецианского – в этом году ему исполняется 150 лет. Народные гулянья здесь невозможно представить без политической сатиры и высмеивания актуальных проблем. Один из главных символов карнавала у берегов Лигурийского моря – шествие гигантских фигур знаменитостей из папье-маше.

    Фото latuaitalia.ru

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Италия Мировые новости
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