Сейсмоусиление проведут в сельской школе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По результатам контрольных мероприятий департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области нашли решение проблемные вопросы ряда сельских школ региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Жасулан Атенов, департамент осуществляет государственный контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов Министерства образования РК, государственных общеобязательных стандартов в организациях образования.

«По результатам контроля нашего департамента, строительство школы №45 в селе Байтерек Кордайского района включено в «Дорожную карту». Ныне существующее здание было построено в 1999 году с помощью самих жителей села. Стены здания представляют собою каркас, снаружи облицованный кирпичом. Здесь обучается 241 ребенок, а проектная мощность 156 мест, то есть школа перегружена. Всего имеется шесть кабинетов, нет спортивного и актового залов, отсутствуют мастерские. Столовая приспособлена из железного контейнера», - пояснил спикер.

По его словам, в 2012 году по причине резкого роста количества детей во дворе школы были установлены железные контейнеры и открыты два классных кабинета.

В Меркенском районе в ходе мониторинга было выявлено, что средние школы №21 и №48 являются трехсменными.

«Департаментом был поднят этот вопрос на совещаниях при акимате области, планируется строительство пристроек к основным зданиям этих школ. Строительство начнется в этом году», - рассказал Жасулан Атенов.

«В Жамбылском районе средняя школа №3 расположена в приспособленном здании. Нет учебных кабинетов, лаборатории, мастерских, спортивных и актовых залов. Департаментом также поднимался этот вопрос на совещаниях при акиме области, и сейчас здесь ведется строительство нового типового здания школы», - пояснил спикер.

Выявлена аварийность спортивных и актовых залов средней школы имени Азимбека Исмаилова в Жамбылском районе и средней школы имени Сакена Сейфуллина в Таласском районе. В этих школах проведен капитальный ремонт, здания сданы в эксплуатацию. «Средняя школа села Амангельды в Жуалынском районе требует срочного сейсмоусиления, и уже в этом году здесь запланировано проведение капитального ремонта», - отметил спикер.

«За январь - февраль этого года департаментом проведена государственная аттестация в 32 организациях технического и профессионального образования области. По результатам 5 (15,6%) колледжей прошли первичную аттестацию, 27 (84,4%) колледжей не прошли. В 18 колледжах проведена повторная государственная аттестация, по результатам которой устранены нарушения, в девяти колледжах будут проводиться в соответствии со сроками. На сегодня согласно графику проводится государственная аттестация организаций среднего образования», - резюмировал заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Жасулан Атенов.



