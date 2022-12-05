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    Сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 741 км от Алматы

    5 Декабря 2022, 02:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 декабря 2022 года в 00 часов 41 минуту 05 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 741 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.38° с.ш. 67.78° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее сообщалось, что сегодня в 116 км от Алматы произошло землетрясение ощутимостью в два-три балла.
    Алматы Происшествия МЧС Землетрясение
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