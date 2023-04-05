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    Северо-Каспийская нефтегазовая выставка открылась в Атырау

    5 Апреля 2023, 23:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау начала работу Северо-Каспийская региональная выставка «Atyrau Oil & Gas». Свою продукцию на выставке представили 86 компаний сферы нефтегазовой отрасли из Казахстана, Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, ОАЭ, России и Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые на традиционной выставке «Atyrau Oil & Gas» презентуют свою продукцию 34 компании. 58 компаний, участвующих в выставке - казахстанские, 18 из них работают в Атырау.
    «Выставка «Atyrau Oil&Gas» - это успешная площадка, которая уже много лет объединяет на рынке специалистов нефтегазового сектора. Это место для поиска и создания новых партнерских проектов в сфере добычи нефти и газа, производства нефтегазового оборудования и развития инфраструктуры. Именно здесь казахстанские и зарубежные специалисты предлагают различные направления и современные технологии развития нефтегазовой отрасли», - сказал, приветствуя участников выставки, аким области Серик Шапкенов.


    Традиционно продукция представлена нефтегазодобывающими компаниями, производителями нефтегазового оборудования, производителями средств индивидуальной и промышленной защиты, производителями контрольно-измерительных приборов и автоматики.
    Выставка продлится до 7 апреля.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Нефть
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