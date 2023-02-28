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    Северные регионы Казахстана лидируют по количеству онкобольных

    28 Февраля 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на первом месте по количеству страдающих от онкологических заболеваний занимают Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Об этом сообщила главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этих северных регионах, по ее словам, чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы.

    «В Северо-Казахстанской области, например, население более стабильное и более пожилое, а рост заболеваний начинается после 50 лет. В Восточном Казахстане – это Усть-Каменогорск и Семей, но там много предприятий. В Абайской области был полигон, там идут те наследственные заболевания, которые были заложены еще при испытании ядерного оружия», - сказала Диляра Кайдарова в кулуарах Правительства РК.

    Пятерку лидеров замыкает город Алматы. Одна из главных причин роста количества онкобольных – урбанизация.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минздрав РК Здравоохранение Статистика
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