Сеть реабилитационных центров для детей намерены создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создание сети специализированных республиканских реабилитационных центров для детей, пострадавших от негативных явлений, предусмотрено проектом Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале открытых НПА. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, комплексным планом предусмотрено создание сети специализированных республиканских реабилитационных центров для детей, пострадавших от негативных явлений (насилие, преступления против половой неприкосновенности, попытки суицида, наркомания, алкогольная зависимость, лудомания), в которых дети смогут получить эффективное медицинское обслуживание и долгосрочную реабилитацию.

Также предусмотрено:

- создание при Центрах обслуживания населения единого окна КСР – координационной службы реагирования на факты детского насилия, которое позволит гражданам оперативно получить государственные услуги по устранению последствий физических и моральных травм.

- реализовать проект «Социальный патронат», который позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами. Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального-педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия ребенка.

- разработать межведомственную программу по профилактике и снижению насилия в организациях образования, которая будет являться методической опорой всех педагогов, работающих с детьми.

«Резонансные случаи насилия детей требуют принятия незамедлительных оперативных мер реагирования всех заинтересованных органов, а координирующую роль в решении подобных вопросов должна заниматься Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимо принять меры по существенной трансформации деятельности комиссий, а также оцифровать их работу», - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что утвердить комплексный план по защите детей от насилия намерены в Казахстане.



