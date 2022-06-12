Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сеть 5G запустят в трех казахстанских городах к концу 2022 года

    12 Июня 2022, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по запуску сети 5G поделились в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством выработана стратегия внедрения 5G в Республике Казахстан в части распределения радиочастотного спектра (РЧС) по территориальному принципу, высвобождены и подготовлены частоты в диапазоне 3,6 - 3,9 ГГц, с возможностью выделения сплошной полосы 100 МГц, а также определены сроки внедрения и реализации технологии 5G в Республике Казахстан», - сообщили в цифровом ведомстве в ответ на запрос редакции.

    Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день операторы связи провели следующую работу:

    - АО «Казахтелеком» пилотную сеть 5G запустило в городе Нур-Султане на территории КФ «Международный технопаркт IT-стартатов «Astana Hub». В городе Шымкент определена локация установки базовой станции (Торговый Центр «Shymkent Plaza»), тестовые испытания технологии 5G находятся на стадии технического развертывания;

    - ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» пилотную сеть 5G запустило на территории трех локаций города Алматы - это торгово-офисный центр «Kaisar Plaza» (ул. Желтоксан, 115), ул. Панфилова (от ГАТОБ им. Абая до ул. Толе би) и высокогорный спортивный комплекс «Медео»;

    - тестовые испытания технологии 5G АО «Кселл» запустило в городе Алматы в районе Арбата (пересечение проспектов Нурсултана Назарбаева и Жибек Жолы);

    - тестовые испытания технологии 5G ТОО «Кар-Тел» запустило в городе Алматы в районах NARXOZ University (ул. Жандосова 55) и бизнес-центра «Гранд Алатау» (ул. Тимирязева 28В).

    «Запуск сетей 5G в Казахстане планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в 2023 – 2025 годах - в областных центрах», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Регионы Казахстана Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок алматинского терренкура вернули в госсобственность
    ЛРТ появится от Алматы до Конаева: в акимате озвучили подробности
    «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
    Баннеры с примерными ценами на такси появились в аэропорту Алматы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы