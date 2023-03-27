Серые схемы будут, пока у нас такая разница в ценах – эксперт об утечке дизельного топлива за границу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Весной и осенью в стране резко встает вопрос дефицита горюче-смазочных материалов. Причина нехватки – утечка за границу по серым схемам из-за низкой цены. Поэтому в посевной сезон и в сезон сборки урожая катастрофически их не хватает. По традиции ситуация повторяется каждый год. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» объяснил причину утечки ГСМ и поделился путями решения.

«Ситуация с дизелем каждый год одна и та же и абсолютно не меняется. Его дефицит ощущается весной и осенью, потому что весной у нас посадочная кампания, то есть посадка сельскохозяйственных культур, а осенью – уборка урожая. Поэтому у нас внезапно каждую весну и осенью не хватает дизельного топлива», - поделился эксперт Андрей Чеботарев.

В этом году на весенне-полевые работы выделено 413 тысяч тонн дизельного топлива. Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей приняты следующие меры: в феврале-мае с равномерной выборкой топлива утвержден график весенне-полевых работ на 2023 год.

Еще в феврале введен запрет на вывоз всех видов нефтепродуктов с территории Республики Казахстан сроком на четыре месяца. Речь идет о бензине, дизельном топливе и отдельных видах нефтепродуктов, за исключением смазочных масел. Однако, как выяснилось, на деле этот запрет не работает и ГСМ продолжает утекать за границу нелегально.

«Все очень просто. Официально у нас экспорт запрещен, но серые схемы на то и серые схемы. Это контрабанда и она есть, ее ловят. Объемы ее понять очень трудно, потому что она нигде не учитывается, но ловят целыми вагонами, железнодорожными цистернами. Говорят, что перевозят что-то другое, но когда проверяют таможенники, оказывается, что это дизель. Дизель вывозят контрабандой, потому что разница в ценах достигает 30-40%. Так происходит всегда и везде. Если у вас в соседних странах один и тот же товар стоит с разницей в 30-40%, у вас гарантированно будет контрабанда от маленьких канистр до вагонов цистерн и даже целых составов. В частности, разница 30% с Россией. Если у нас бензин стоит 180 тенге, в той же России – 240-260 тенге», - объяснил эксперт.

Ранее и в Министерстве энергетики подтверждали эту информацию, объяснив, что низкие цены на бензин и дизтопливо в Казахстане по сравнению с соседними странами, с той же Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном, приводят к высокому спросу на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях.

Фото: temptrans.ru

«На фондовом рынке это называется арбитраж. Арбитраж – когда ты видишь на разных рынках разную цену товара и пытаешься с одного рынка перевести на другой. Собственно, это и происходит. Перекрыть ее полностью невозможно, контрабанда всегда была, есть и будет. За нее всегда наказывают. К сожалению, это не помогает избавиться от контрабанды. Поэтому серые схемы они будут, пока у нас такая разница в ценах», - объяснил Андрей Чеботарев.

По мнению финансового аналитика, актуальным остается также вопрос развития отрасли, но, как пояснил спикер, развитие отрасли невозможно без рыночных цен.

«Сейчас цена топлива занижена и регулируется государством уже несколько лет. Это касается и бензина, и дизеля тоже. Без рыночной цены отрасль недополучает средства, которые нужны ей для дальнейшей модернизации текущих НПЗ и постройки нового НПЗ. Мы до сих пор не рассчитались по кредитам за прошлую модернизацию, а они у нас валютные. Несмотря на девальвацию, топливо не дорожало, оно как было, так и осталось, по сути, подешевело. Давно поднимаю вопрос о том, что нам нужен плавный переход к рыночным ценам на топливо», - считает Андрей Чеботарев.

Фото: Руслан Пряников

Эксперт подчеркнул, что резкого перехода к рыночным ценам не должно быть – это нужно подготавливать, объяснять.

«Рыночные цены нужны. При этом, конечно же, нужно оставлять целевые субсидии для сельхозпроизводителей, которые реально тратят дизель не на вывоз куда-нибудь в Россию, а на дело, то есть на выращивание овощей, злаков, хлеба и всего остального. Уже оцифровывали эти субсидии, насколько я помню. Нужно продолжать это делать по аналогии с Ashyq, чтобы этот дизель отслеживать вплоть до конкретного комбайна, трактора, куда он был залит и на что потрачен», - добавил Андрей Чеботарев.