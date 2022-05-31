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    Сервисы по поиску участка для голосования в режиме онлайн запустили в столице

    31 Мая 2022, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меньше недели осталось до проведения важного политического события для страны – общереспубликанского референдума, который состоится 5 июня. Избирателям советуют заранее узнать, на каком участке им предстоит голосовать. Астанчане могут сделать это онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Акимат города Нур-Султан запустил сервисы по поиску участка для голосования в режиме реального времени. Для этого необходимо лишь ввести свой ИИН. Сервисы позволяют получить номер участка, здание, адрес, контактный телефон. Проверить информацию можно посредством:

    - Веб-портала акимата г.Нур-Султан referendum.astana.kz .

    - Чат-бота в мессенджере Telegram (t.me/ns_referendum_bot)

    - Мобильного приложения Smart Astana.

    - Единого контакт-центра iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Операторы будут отвечать на телефонные звонки, принимать обращения. Жители смогут получить консультацию по вопросам касательно проведения референдума.

    Вместе с тем по инициативе акимата города Нур-Султан совместно с партнерами запущены сервисы по поиску участка для голосования в мобильных приложениях Kaspi.kz (на главной странице баннер «Республиканский референдум 5 июня») и Halyk Homebank в разделе «Госуслуги» вкладка «Референдум 5 июня».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Конституция Референдум
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