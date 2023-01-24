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    Сервис по легализации иностранных авто запустили в Казахстане

    24 Января 2023, 03:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov Mobile, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

    Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале Электронного правительства и мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.

    Согласно постановлению Правительства РК от 11 января 2023 года №13, казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года с помощью нового сервиса «Проверка автотранспорта для легализации» на портале eGov.kz. Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления. По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:

    - ввоз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;

    - отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;

    - наличие таможенной очистки.

    Новый сервис на портале Электронного правительства можно найти на главной странице в разделе «Сервисы» и в разделе «Транспорт и коммуникации» - «Автомобильный транспорт». Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Вождение и транспорт».

    «Команда АО «НИТ» совместно с МЦРИАП РК и МВД РК реализовала новый сервис для подачи электронного заявления на портале eGov.kz. Процедура легализации иностранных авто будет проводиться в два этапа. Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера», - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

    Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

    - иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

    - наличие гражданства Республики Казахстан;

    - наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);

    - заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

    - направить запрос на проверку;

    - забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

    Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.

    После получения уведомления, владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.

    Новый сервис реализован благодаря совместной работе АО «Национальные информационные технологии», Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства внутренних дел РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Легализация. Приватизация Цифровой Казахстан
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