Сервис электронных документов должен быть не только на Egov – министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы не должны концентрироваться только на портале Egov, сервис электронных документов должен быть доступен и на других платформах. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы здесь подходим по пути демонополизации. Это мой принцип, который я везде пропагандирую - мы не должны концентрироваться только на Egov. Все эти цифровые возможности должны быть и на других платформах, которые хотят предоставлять услуги населению и притягивать к себе дополнительную аудиторию, клиентов. Сегодня мы, например, сделали эту возможность в Хоум банке и Каспий банке», - отметил Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

На вопрос касательно того, что этот сервис не работает ни на каких платфомах, если не доступен eGov mobile, министр пояснил, что над этим сейчас работают.

«Такая проблема существует, это касательно работоспособности информационных систем госорганов. Я не раз пояснял, что за порталом электронного правительства стоят 700 информационных систем, и каждая из них должна быть в работоспособном состоянии. Мы сейчас над этим работаем и ужесточаем требования. Это говорит о том, что нам нужно это все модернизировать и в ногу со временем идти», - сказал Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что электронные документы планируют юридически уравнять с бумажными в Казахстане.