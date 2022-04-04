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    Сервис для облегчения трудоустройства запустили в Минтруда РК

    4 Апреля 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК в рамках исполнения поручения Главы государства запущен новый сервис «Электронное личное дело», который позволяет ускорить процесс трудоустройства и исключить необходимость работнику предоставлять данные работодателю на бумажном носителе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Большинство работодателей по-прежнему требуют от сотрудников трудовую книжку, личный листок и автобиографию. Такая практика справедливо возмущает людей. От подобных анахронизмов нужно избавляться», – заявил на VI заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Благодаря внедренному сервису при рассмотрении резюме потенциального работника и его дальнейшем оформлении работодатель может осуществить запрос в Единую систему учета трудовых договоров (далее – ЕСУТД) на получение личного дела работника в электронном формате.

    Работодатель имеет право запросить любую информацию на выбор, в рамках условий, описанных в Трудовом кодексе, такую как: данные из удостоверения личности, фотографию, информацию об образовании и членах семьи, вакцинации, информацию из ЕСУТД об опыте работы. Кроме того, можно получить следующие электронные справки:

    – об отсутствии/наличии судимости;

    – об учете в психоневрологическом, наркологическом и противотуберкулезном диспансерах;

    – справка 0/75у;

    – справка об инвалидности.

    При этом работнику посредством смс-сообщения или в личный кабинет на портале Электронной биржи труда (далее – ЭБТ) приходит запрос на предоставление своих данных потенциальному работодателю. Получив положительный ответ, ЕСУТД предоставляет доступ к личному делу. На его основании работодатель принимает решение о принятии на работу сотрудника и заключении с ним трудового договора. Тут же можно сформировать и проект электронного трудового договора.

    Необходимо отметить, что ЕСУТД ждет ответа работника на запрос в течение 7 календарных дней. В случае отказа или отсутствия ответа, работодателю будет отказано в предоставлении данных. Согласие будет действовать на весь срок работы в организации, которая запросила сведения. Если же договор не заключен или будет расторгнут, согласие автоматически станет считаться нелегитимным.

    Сервис «Электронное личное дело» исключает риск подделки документов и позволяет ускорить трудоустройство путем отказа от предоставления бумажных документов при заключении трудовых договоров.

    На данный момент работодатели могут воспользоваться сервисом через ЭБТ или информационные системы кадрового учета на предприятии. В дальнейшем этот функционал будет доступен на разрабатываемом Портале трудовых ресурсов.

    В рамках сервиса по предоставлению личного дела работника ЕСУТД интегрирована с информационными системами Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства юстиции РК, Министерства науки и образования РК, Министерства здравоохранения РК, а также Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество Правительство для граждан Трудоустройство
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