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    Сертификаты международного курса ООН вручили миротворцам в Алматы

    22 Ноября 2021, 22:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны Казахстана завершился международный сертифицированный курс «Защита гражданского населения ООН – United Nations Protection of Civilians Course» (UNPOCC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Сертификаты о прохождении обучения вручены двадцати военнослужащим из Бангладеша, Бразилии, Мавритании, Мозамбика, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии, Финляндии и Казахстана.

    В течение двух недель казахстанские инструкторы ознакомили слушателей с основополагающими принципами, ценностями и компетенциями Организации Объединенных Наций по защите гражданского населения в ходе проведения миротворческих операций. Особое внимание было уделено изучению гендерных аспектов, кодексу поведения и безопасности человека, в том числе процедур по повышению осведомленности о COVID-19.

    Курс лекций провели также представители Бюро Верховного комиссара ООН по правам человека, Международного комитета Красного креста по работе с вооруженными силами, Региональной антитеррористической структуры ШОС и ОДКБ.

    За качественную организацию обучения казахстанскую сторону поблагодарил слушатель из Мавритании полковник Зейн Суидат. Он отметил профессионализм преподавателей Центра миротворческой подготовки, подчеркнув, что полученные знания будут полезны при выполнении задач в ходе миротворческих операций и в повседневной служебной деятельности.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН ОДКБ ШОС Безопасность Минобороны РК
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