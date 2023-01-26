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    Сертификаты «Казтест» теперь будут выдавать только в электронном формате

    26 Января 2023, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С текущего года выдача сертификатов КАЗТЕСТ будет осуществляться в электронном формате через сайт Национального центра тестирования МНВО РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В электронном сертификате КАЗТЕСТ будут указаны данные получателя, набранные баллы, срок годности и QR-код, отсканировав который можно проверить подлинность документа.

    «Ранее сертификат, подтверждающий владение государственного языка по системе КАЗТЕСТ, выдавался в бумажном формате. Теперь поступающие в докторантуру, претенденты программы «Болашак» и другие будут получать сертификаты КАЗТЕСТ в электронном формате. Бумажные сертификаты, у которых не истек срок годности, остаются действительными», - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

    Заявления на участие в сертификационном тестировании принимаются от поступающих в докторантуру, претендентов программы «Болашак», кандидатов в президентский Молодежный кадровый резерв, поступающих в Академию государственного управления при Президенте РК и других желающих физических лиц. Данный контингент лиц должны подтвердить уровень КАЗТЕСТ не ниже В1 (Средний).

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Образование Цифровой Казахстан
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