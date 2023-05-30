Сертификаты эксплуатантов отозваны у семи авиакомпаний в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2019 года было проведено 934 проверок и сертификаций, а также было выдано около 1500 разрешительных документов для выполнения полетов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приостановлены или отозваны сертификаты эксплуатантов у семи авиакомпаний (B&K Aero, Jupiter Jet, AirControl, «Ак-Сункар», QazaqHelicopters, PoliaRis, «Южное Небо»), которые не соответствовали сертификационным требованиям и создавали угрозу безопасности полетов, а также временно приостановлена эксплуатация взлетно-посадочных полос у семи аэропортов (Актобе, Шымкент, Жезказган, Петропавловск, Талдыкорган, Балхаш)», - сказал Марат Карабаев.

По данным ведомства, приостановлены сертификаты организаций технического обслуживания и ремонта авиационной техники и сертификаты летной годности у четырех авиакомпаний Jupiter Jet, Air Control, Авионик, B&K Aero (B737).

Приостановленные/не выданные сертификаты авиационных учебных центров у трех авиакомпаний «КАМА», «Казавиаспас», Falcon.



