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    Серийный мошенник «подсадил» на кредиты жителей Жамбылской области

    13 Января 2023, 03:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Случаи мошенничества участились в Жамбылской области. Аферисты втирались в доверие к гражданам, после чего оформляли на них займы и кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 15 августа по 7 октября прошлого года в отдел полиции Таласского района обращались местные жители, которые стали жертвами мошенника. По словам потерпевших, их общий знакомый оформил на них кредиты. Схема мошеннических действий была проста – войти в доверие к потерпевшим, в разговорах узнать о жизни, проблемах, планах и под разными предлогами в банках и микрокредитных организациях организовывать получение кредитов. Мошенник завладел деньгами своих знакомых в размере 2 200 000 тенге. Начато досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Каратау Таласского района Жамбылской области. Его задержали сотрудники отдела криминальной полиции Таласского района 8 декабря в Астане. Он полностью признал свою вину.

    Еще одного мошенника на днях задержали жамбылские полицейские. Он также вошел в доверие и пообещал своему знакомому пригнать из Германии дешевый автомобиль «MINI Cooper» за 7,5 млн тенге.

    Потерпевший, житель села Аккайнар Жамбылской области, обратился в Меркенский районный отдел полиции с заявлением. Начато досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество). Подозреваемый задержан. Им оказался 32-летний житель села Мерке Серкенского района, который полностью признал свою вину.

    Ранее другой мошенник пытался продать жителям Тараза арендованные авто. В областном департаменте полиции напомнили гражданам о том, что не следует доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги за вознаграждение, и передавать неизвестным лицам деньги и имущество.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Мошенничество Тараз
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