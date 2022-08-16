Серийный автомобильный вор задержан в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Центр оперативного управления города Тараза поступило сообщение от жителя города о пропаже автомобиля ВАЗ со стоянки в одном из микрорайонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 33-летний житель Байзакского района. Подозреваемый похищал автомобили, завезенные из России, и продавал по низкой цене жителям другой области. На сегодняшний день он угнал 13 автомобилей. Подозреваемый полностью признал свою вину, водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем».



Фото: polisia.kz





