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    Серийный автомобильный вор задержан в Таразе

    16 Августа 2022 22:01

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Центр оперативного управления города Тараза поступило сообщение от жителя города о пропаже автомобиля ВАЗ со стоянки в одном из микрорайонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 33-летний житель Байзакского района. Подозреваемый похищал автомобили, завезенные из России, и продавал по низкой цене жителям другой области. На сегодняшний день он угнал 13 автомобилей. Подозреваемый полностью признал свою вину, водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем».


    Фото: polisia.kz
    #Борьба с преступностью #Видео #Криминал #Красная книга #Тараз
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