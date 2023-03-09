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    Серия театральных экскурсий в дни школьных каникул пройдет в «Астана Опера»

    9 Марта 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана Опера» в дни школьных каникул с 18 по 26 марта пройдет серия театральных экскурсий для учащихся школ и университетов столицы. Ребят ждет увлекательная прогулка по закулисью, где они узнают, как создаются спектакли, а также побывают в костюмерном, обувном, реквизиторском и бутафорском цехах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

    «Мы всегда с большим удовольствием работаем с детско-юношеской аудиторией. Открываем для них необъятный мир театрального искусства и это – огромная радость и для нас, потому что мы видим их неподдельный интерес, ребята задают множество вопросов. Это очень благодарная аудитория, быстро включающаяся в процесс постижения нового для них объема знаний. Экскурсии идут в нашем театре на регулярной основе, но мы организовали еще и блок-интенсив, чтобы учащиеся смогли с пользой и познавательно провести время каникул», - рассказала заместитель директора «Астана Опера» Айжан Курмангалиева.

    Театральные экскурсии, проходящие на казахском и русском языках, также популярны, как и «Театральный урок», включающий экскурсию, лекцию о спектакле и посещение этого спектакля, - еще один важный проект, который осуществляет «Астана Опера». Согласно статистике, в 2022 году его посетили более 1 000 столичных школьников. Наряду с ними в театр приезжают учащиеся из поселков Акмол, Шортанды, аулов Бозайгыр, Караоткель, сел Коргалжын, Жибек-Жолы, города Акколя и многих других регионов Казахстана.


    Стоит отметить, что эти проекты привлекают внимание не только детей, но и взрослых, которые проявили большую активность в социальных сетях и внесли предложение в администрацию театра проводить театральные уроки и для взрослых. К слову, дирекция положительно отнеслась к инициативе, высказанной подписчиками. В прошлом месяце экскурсоводы «Астана Опера» провели «Театральные уроки» для этой аудитории. Участникам «урока» показали репетиционные залы артистов, музей и цеха театра. Захваченные восторгом, они делились теплыми словами благодарности работникам театра на своих страницах в сети.


    Публика часто задается вопросом, как можно посмотреть театр отдельно от спектакля? Сделать это очень просто, достаточно прийти в любой день со вторника по воскресенье с приобретенным в кассе билетом, стоимость которого составляет 2000 тенге для взрослого и 1000 тенге для детей, студентов и пенсионеров.

    «Для школьников и студентов театр несет большую образовательную функцию, стимулирует стремление к новым знаниям. Волшебный мир театральных постановок может раз и навсегда изменить взгляд подростков на творчество. Именно поэтому нельзя пренебрегать им в процессе воспитания», - заключила Айжан Курмангалиева.





    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Образование Культура Астана Опера
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