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    Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

    10 Сентября 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 10 сентября 2021 года

    Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года. В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт, по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений».

    В 1995-1997 гг. – экономист, заместитель генерального директора СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

    В 1997 г. – инспектор оперативного отдела Налогового отдела по Актау.

    В 1997-1998 гг. – инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес» АО «Мангистаумунайгаз».

    В 1998-2006 гг. – инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО «Каракудукмунай».

    В 2007-2014 гг. – занимал руководящие должности в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

    В 2015-2020 гг. – работал в структуре АО «КазТрансГаз», был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

    С 5 марта 2020 г. – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Напомним, ранее пост министра экологии, геологии и природных ресурсов занимал Магзум Мирзагалиев. Он был назначен министром энергетики Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Акорда Назначения Минэкологии
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