Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Серик Жумангарин: маркировки упакованной воды и напитков не будет

    2 Декабря 2022, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудил с бизнесом вопросы маркировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В ходе обсуждения были подняты вопросы маркировки ювелирных изделий, упакованной воды и напитков, обуви, маркировки фармацевтических товаров.

    На встрече подвели итоги по пилотному проекту маркировки упакованной воды и сахаросодержащих напитков. В пилоте приняли участие порядка 13 предприятий.

    «По итогам пилотного проекта выявлен ряд недостатков, это отсутствие в стране оборудования для маркировки, типографий, наличие контрафакта, а также удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей. По результатам обсуждения с бизнес-сообществом было принято решение о нецелесообразности введения обязательной маркировки внутри страны», - сказал Серик Жумангарин.

    Одной из основных целей внедрения системы цифровой маркировки товаров была борьба с теневым импортом. По данным статистики, импорт обуви в Казахстане увеличился на 34,8 % — с 39,5 млн пар в 2019 году до 53,2 млн пар в 2021 году. По данным КГД МФ РК, сумма уплаты таможенных пошлин и налогов от ввоза обуви в 2021 году выросла в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 30 млрд тенге (в 2019 г. – 14,5 млрд тенге).

    За восемь месяцев 2022 г. сумма уплаты таможенных пошлин и налогов составила 14 млрд тенге.

    Налоговые поступления от розничной торговли обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах выросли почти в 2,9 раза с 2,7 млрд тенге в 2019 году до 7,9 млрд тенге в 2021 году.

    За восемь месяцев 2022 года налоговые поступления составили 6,8 млрд тенге.

    Стоит отметить, что на сегодняшний день маркировка работает не в полной мере, с учетом послаблений для бизнеса.

    По итогам обсуждения председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов отметил, что по вопросам маркировки обуви и фармацевтической продукции будет организована еще отдельная встреча. В обсуждении приняли участие более 20 представителей бизнеса и ассоциации.


    Правительство РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед руководством Жамбылской области
    Казахстан получил 210 тысяч доз вакцины Pfizer против КВИ
    Правила инклюзивного образования нарушал столичный колледж
    Выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла в РК сразу на 21% за год
    Популярное
    1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
    2 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
    3 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
    4 Оценка будет дана в рамках уголовного дела – Роман Скляр об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    5 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области
    Новости партнеров