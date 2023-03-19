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    Серик Шапкенов проголосовал на выборах

    19 Марта 2023, 12:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов посетил избирательный участок №8 в Малой академии искусств им. Н.Тлендиева, где проголосовал на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акимата.

    «Дорогие земляки! Новый формат выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов дает право каждому гражданину сделать свой выбор. Именно поэтому я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями результатов реформ, проводимых Президентом. Я тоже сделал свой выбор. Призываю каждого из вас проголосовать за будущее нашей страны», - сказал Серик Шапкенов.

    В Атырауской области зарегистрировано 442 кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Из них в Мажилис - 11 кандидатов, в шести партийных списках по выборам в областной маслихат – 60 кандидатов, по 15 одномандатным избирательным округам областного маслихата – 39 кандидатов, в атырауский городской маслихат - 71 кандидат, в семь районных маслихатов - 261 кандидат.
    В регионе работают 269 избирательных участков. Всего в области зарегистрировано 412 165 избирателей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Выборы Выборы в Мажилис
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