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    Серик Шапкенов поздравил жителей  Атырауской области с праздником Наурыз

    21 Марта 2023, 12:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области поздравил жителей региона с праздником Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Примите самые искренние слова поздравления с замечательным праздником Наурыз! День весеннего равноденствия наши предки называли Ұлыстың ұлы күні, что отражает то важное значение, которое придавалось казахским народом этому природному периоду.

    Наурыз для всех казахстанцев – это, прежде всего, праздник добра и взаимопонимания, возрождения и созидания. Он знаменует собой начало нового года, старта новым начинаниям.

    Национальные ценности и духовное наследие нашего народа слились с Наурызом, идея Великого дня Улуса перекликается с миротворческой ментальностью детей Великой степи, несущих всему миру гармонию и взаимопонимание.

    Наурыз – поистине общенародный праздник, оказывающий благотворное влияние на воспитание молодежи, сохранение традиций и моральных ценностей.

    Так пусть этот замечательный праздник в каждый дом, каждую семью принесет достаток, пусть наполнит сердца вдохновением и стремлением к созиданию. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, добра и согласия!», - говорится в поздравления. акима Атырауской области.

    Ранее сообщалось, какие мероприятия пройдут в Атырау в Наурыз.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Наурыз Общество
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