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    Серик Мухамедиев назначен акимом Петропавловска

    1 Июля 2023, 09:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Новым акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев. До настоящего назначения с октября 2021-го года занимал должность акима района им. Г.Мусрепова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С. Мухамедиеву 58 лет. Уроженец Восточно-Казахстанской области.

    Образование высшее, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер».

    Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы.

    Работал в сфере коммерции и бизнеса.

    На государственной службе - с июля 2010-го года. В послужном списке - работа главным специалистом отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальником отдела организации пассажирских перевозок, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителем управления строительства.

    Прежний аким города Руслан Анбаев занимал должность чуть меньше года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения
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