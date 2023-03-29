Серик Егизбаев возглавил Комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Серик Егизбаев избран председателем Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Серика Егизбаева поддержали большинство депутатов путем открытого голосования.

Серик Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Академию государственного управления при Президенте РК, Казахскую государственную юридическую академию. Квалификация по специальности — ученый агроном, менеджер государственной службы, юрист.

Трудовую деятельность начал рабочим на племзаводе «Чапаевский» в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области.

С 1986 года по 1990 годы трудился на различных должностях в комсомольских организациях региона.

С 1990 по 1997 годы — секретарь-заведующий идеологическим отделом Уральского областного союза молодежи Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного Союза молодежи Казахстана.

С 1997 по 1998 годы работал в акимате Западно-Казахстанской области в должностях главного инспектора и заместителя заведующего отделом организационной и кадровой работы.

С 2000 по 2001 годы работал руководителем отдела департамента организационной и кадровой работы Министерства финансов РК.

С 2001 по 2007 годы занимал различные должности в Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2007 по 2016 годы работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

В октябре 2016 года назначен вице-министром сельского хозяйства РК.

В марте 2017 года — заместитель председателя правления по региональному развитию РТРК «Казахстан».

С сентября 2019 по февраль 2021 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

С февраля по апрель 2021 года был руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С апреля 2021 года работал вице-министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса.

