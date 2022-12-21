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    Сериал про Губку Боба на казахском языке покажут в 2023 году

    21 Декабря 2022, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов компании Paramount в СНГ и странах Балтии Мария Косарева сообщила, какие сюрпризы ожидают казахстанских зрителей канала Nickelodeon в следующем году. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я очень коротко покажу тот контент, который увидят наши зрители в следующем году. Это продолжение «Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба», это очень классная история про дружбу и умение находить общий язык с разными людьми. Совместное производство «Интернешнл» и «Nickelodeon Индия». Это история о двух двоюродных братьях, которые находят машину времени и начинают путешествовать», - сказала Мария Косарева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане.

    Спикер добавила, что это пример совместного производства.

    «В этом шоу сочетаются и западная и восточная культуры, много рассказывается об Индии. Это замечательный пример совместного производства и сотрудничества, которое у нас есть в различных странах. В следующем году также будет запущена очень интересная семейная история, рекомендую посмотреть про то, как уживаться в семье, где десять сестер и один мальчик. История в том числе про вопросы экологии. В целом более 400 серий увидят наши зрители в 2023 году, конечно же, на казахском языке. Много других сюрпризов мы готовим», - отметила Мария Косарева.




    Фото: Nickelodeon

    Автор:

    Серик Сабеков

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