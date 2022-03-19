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    Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

    19 Марта 2022, 19:52

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ –Сегодня в столице Туркменистана состоялась инаугурация вновь избранного президента страны Сердара Бердымухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

    Торжественная церемония прошла во Дворце Рухыет. В мероприятии приняли участие депутаты обеих палат парламента страны, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов власти, общественности и другие приглашенные лица.

    Напомним, внеочередные президентские выборы прошли в Туркменистане 12 марта. В выборах участвовало девять кандидатов от трех политических партий и шести инициативных групп. По данным ЦИК, новым президентом был избран заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей.

    Сердар Бердымухамедов является сыном прежнего лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, добровольно сложившего полномочия главы государства.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туркменистан Мировые новости Политика
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