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    Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье

    9 Февраля 2023, 05:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (50-я ракетка мира) провел матч первого круга на хардовом турнире во французском Монпелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече против местного теннисиста Грегуар Баррера (75-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:7. Игра продолжалась два часа и 30 минут.

    Во время матча Бублик исполнил 18 подач навылет и совершил 12 двойных ошибок. Также казахстанский теннисист выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    На прошедшем Кубке Дэвиса в Чили в составе сборной Казахстана Бублик потерпел два поражения.

    Сообщалось, что Казахстан досрочно проиграл Чили на квалификации Кубка Дэвиса. Кристиан Гарин обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Видео Теннис
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