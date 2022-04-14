Сенаторы встретились с главой Офиса ОБСЕ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед и сенатор Кайрат Кожамжаров встретились с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькером Фробартом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что Казахстан традиционно придает важное значение практическому сотрудничеству с ОБСЕ. Он подчеркнул, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева уделяется особое внимание защите фундаментальных прав граждан и строгому соблюдению положений Конституции.

«Президент обозначил новую цель построения Второй Республики на ближайшую перспективу. Это масштабный процесс общественной трансформации. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры. Мы признательны Офису программ ОБСЕ в Нур-Султане за поддержку инициатив Казахстана по продвижению устойчивого развития, благоприятного инвестиционного климата и укреплению верховенства закона, прав человека», - сказал сенатор Кул-Мухаммед.

В свою очередь, глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькер Фробарт высоко оценил доверие Казахстана к ОБСЕ, а также выразил готовность оказать содействие в разработке законодательных актов, связанных с достижением Целей устойчивого развития ООН в части развития местного государственного управления и самоуправления.

Собеседники обсудили темы, касающиеся вопросов Целей устойчивого развития и необходимости более активного вовлечения депутатского корпуса. Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что Казахстаном планируется разработка проекта резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в которой будет подчеркиваться важность выполнения странами-членами ОБСЕ обязательств по Повестке дня в области развития на период до 2030 года и реализации ЦУР.

По итогам встречи участниками была достигнута договоренность по совместной разработке документа, который будет способствовать улучшению достижения Целей устойчивого развития, включая реформирование сектора безопасности, управление миграцией, переход на чистые виды энергии и борьбу с климатическим и экологическим кризисами.



