Сенаторы рассмотрят госдолг в рамках уточненного бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенаторы рассмотрят вопрос государственного долга в рамках уточненного бюджета. Об этом в интервью журналистам заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы и в прошлом году поднимали вопрос по государственному долгу, критиковали его увеличение. Тогда Правительство обещало взять ситуацию под контроль. Мы сейчас в рамках бюджета, конечно, будем еще раз рассматривать вопрос с государственным долгом», - сказал Маулен Ашимбаве, отвечая на вопросы журналистов в кулурах Сената.

Председатель Сената добавил, что палата внимательно изучит проект уточненного бюджета и при необходимости выступит с предложениями по изменениям.

«Мне сейчас сложно сказать. Только вчера рассмотрели наши коллеги из Мажилиса. Проект бюджета сегодня должен поступить к нам. Мы будем его внимательно изучать, смотреть. Если какие-то вопросы будут, то мы будем поднимать, говорить представителям Правительства», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил уточнения в бюджет на 2022 год.