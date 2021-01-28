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    Сенаторы приняли закон, направленный на улучшение межкультурного диалога

    28 Января 2021, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)» является обеспечение функционирования Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2) в городе Алматы на базе республиканского государственного казенного предприятия «Государственный музей «Центр сближения культур», - сказала на пленарном заседании Сената министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

    Она напомнила, что в декабре 2015 года Постановлением Правительства Республики Казахстан на базе Республиканского музея книги создан Государственный музей «Центр сближения культур» путем его реорганизации.

    «На сегодняшний день руководителем центра является видный государственный и общественный деятель Казахстана, выдающийся казахский поэт, писатель-литературовед, один из инициаторов создания антиядерного движения «Невада - Семипалатинск» Олжас Омарович Сулейменов. В ноябре 2017 года на заседании 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО центру был присвоен статус 2-й категории ЮНЕСКО. В июне 2019 года было подписано соглашение между Правительством РК и ЮНЕСКО об организации Международного центра сближения культур – учреждения 2-й категории ЮНЕСКО»,- перечислила министр.

    Логическим завершением проведенных работ, по ее словам, является вопрос ратификации данного соглашения.

    «И в этом ключе ратификация данного соглашения будет способствовать устойчивому развитию страны на международном уровне. Центр будет уникальной платформой, направленной на проведение фундаментальных и прикладных исследований в области происхождения этносов, культур и религий, формирования межкультурных обществ и их идентичности, распространения ценностей межкультурного диалога в интересах мира и устойчивого развития среди международной аудитории. Присвоение Центру сближения культур статуса 2-й категории ЮНЕСКО отвечает национальным интересам страны, политически и социально выгодно для Республики Казахстан, будет способствовать эффективному продвижению инициатив нашего государства в системе ЮНЕСКО», - заключила она.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Культура Сенат Минкультуры ЮНЕСКО Общество
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