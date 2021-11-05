Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы приняли участие в Осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    5 Ноября 2021, 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3-4 ноября депутаты Сената Парламента РК в онлайн-режиме приняли участие в 19-ой Осенней сессии ПА ОБСЕ, в ходе которой рассматривались проблемы обеспечения безопасности в регионе ОБСЕ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в работе постоянного комитета, где обсуждались текущая деятельность ПА ОБСЕ и актуальные вопросы международной повестки дня.

    В рамках сессии депутаты Гумар Дюсембаев и Кайрат Кожамжаров участвовали в Парламентской конференции, тематикой которой были вызовы безопасности в контексте ситуации, складывающейся в Афганистане. Сенатор Акмарал Альназарова приняла участие в Средиземноморском форуме, в ходе которого рассматривались вопросы поддержки безопасности и сотрудничества в странах Магриба и Ближнего Востока.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОБСЕ Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Рост экономической активности отмечают в Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду