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    Сенаторы посетили Национальный военно-патриотический центр

    15 Октября 2021, 16:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели заседание в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил на тему «Вооруженные силы Республики Казахстан: идеологическая, военно-патриотическая и воспитательная работа». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторам продемонстрировали цифровую платформу военно-патриотического сбора «Айбын». Также депутаты ознакомились с деятельностью служб по формированию и закреплению у военнослужащих психологической готовности и устойчивости на основе самосовершенствования их личностных и профессиональных качеств.

    «Военно-патриотическое воспитание не ограничивается автоматическими тренировками, линейным шагом и соревнованиями по военно-прикладным видам спорта. Это многогранная, систематическая и комплексная работа всех государственных структур, прежде всего, по формированию правильных духовных ценностей», - отметил председатель профильного Комитета Сената Мухтар Кул-Мухаммед.

    Парламентариев проинформировали о системе военно-патриотического воспитания, предполагающей объединение деятельности всех государственных органов с образовательными, молодежными и другими общественными организациями. Таким образом, это объединение должно быть основано на единой государственной политике, направленной на установление у молодежи активной позиции, включение их в решение социально-значимых задач, создание условий для формирования у них сознания, ориентированного в соответствии с национальными интересами государства.

    В завершении заседания, председатель Комитета Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что государство уделяет большое внимание данной сфере, и сенаторы в дальнейшем намерены решать возникающие вопросы, в том числе на законодательном уровне.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Патриотизм Вооруженные силы
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