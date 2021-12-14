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    Сенаторы обсудили законопроект о промышленной политике

    14 Декабря 2021, 21:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате прошло расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, на котором депутаты обсудили законопроекты «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Законопроект «О промышленной политике» разработан в целях установления основополагающих принципов промышленной политики и регулирования общественных отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики.

    Документ включает в себя ряд задач, в числе которых создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих и развития новых конкурентоспособных производств, а также стимулирование эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных производств.

    Проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики» планируется внесение изменений в 34 законодательных акта Республики Казахстан, включая ряд Кодексов и Законов.

    По итогам расширенного заседания Комитета, оба документа были направлены на дальнейшее рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Промышленность
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