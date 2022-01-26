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    Сенаторы обсудили Соглашение между РК и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины

    26 Января 2022, 19:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект, касающийся вопросов ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Согласно документу Правительства двух государств будут оказывать взаимное содействие в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.

    Также он подразумевает установление процедуры выполнения обязательств по автоматическому обмену информацией, определение правил и процедур по сотрудничеству.

    Ожидается, что предлагаемые нормы станут дополнительным инструментом по сбору и администрированию налогов для Казахстана, позволят предотвратить уклонение от налогообложения казахстанских граждан и, соответственно, увеличат поступления в государственный бюджет.

    Законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат США Налоги Сотрудничество Международная деятельность РК
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