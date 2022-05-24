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    Сенаторы обсудили предстоящий референдум со студентами  в Кокшетау

    24 Мая 2022, 19:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов и Нурлан Бекенов посетили Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, где обсудили с профессорско-преподавательским составом и студентами предстоящий референдум. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе встречи Бакытжан Жумагулов отметил важность проведения конституционных реформ и подробно рассказал о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны.

    «В нашей стране происходят большие перемены. Концепция Второй республики сформулирована в развитие идеи Нового Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев проводит большие преобразования. Наша главная ценность – это наш суверенитет, наша земля, наша страна и язык. Мы должны уделять большое внимание развитию казахского языка. Безусловно, мы должны владеть и другими иностранными языками, но сначала мы должны уважать наш родной», - сказал Бакытжан Жумагулов.

    Нурлан Бекенов призвал студентов принять активное участие в развитии государства. Для этого важно принять участие в референдуме, который состоится 5 июня текущего года.

    «Конституционные изменения – это не только политическая реформа, но и большое изменение в нашем обществе. В 33 статьи Конституции Республики Казахстан вносятся изменения. Поэтому приглашаю всех вас проголосовать на референдуме, это наш гражданский долг», - добавил Нурлан Бекенов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Вузы Сенат Референдум Кокшетау
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