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    Сенаторы намерены усиливать соцподдержку граждан

    20 Марта 2022, 20:36

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Ляззат Калтаева, Ляззат Рысбекова и Нариман Турегалиев встретились с социальными предпринимателями, где обсудили вопросы предоставления социальных услуг людям с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Недопустимо, чтобы для осуществления протезирования, особенно его несложных видов, людям приходилось ездить в другие регионы и ожидать там изготовления протеза. Необходимо поощрять, поддерживать и не создавать барьеров для деятельности небольших ортопедических и других мастерских по изготовлению и ремонту технических средств реабилитации на местном уровне», - отметила в ходе встречи Ляззат Калтаева.

    Также депутаты посетили Центр специальных социальных услуг для престарелых и людей с инвалидностью. Депутаты отметили важность разукрупнения медико-социальных учреждений стационарного типа. При этом, по словам сенаторов, в ЗКО такая практика уже активно применяется. В районах области открыты четыре центра малой вместимости, где проживают не более 50 человек. В ходе встречи депутаты подчеркнули, что такой опыт важно поддерживать и масштабировать в других регионах.

    В свою очередь, предприниматели с инвалидностью попросили депутатов посодействовать в устранении дискриминационной практики отказов в кредитовании по признаку инвалидности в банках второго уровня.

    Сенаторы согласились с тем, что данный вопрос необходимо решать, так как вопрос занятости и экономической состоятельности лиц с инвалидностью необходимо решать в том числе и поддержкой кредитования их предпринимательской деятельности.

    Напомним, депутаты Сената продолжают встречи в регионах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Социальная поддержка Сенат Регионы Казахстана Общество
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