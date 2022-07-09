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    Сенатор Владимир Волков встретился с жителями Алматинской области

    9 Июля 2022, 15:11

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Владимир Волков посетил город Конаев, где обсудил с активом, депутатами областного и городского маслихатов основные положения конституционной реформы, направленной на качественную трансформацию политической системы страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Утвержденные на республиканском референдуме поправки затрагивают треть статей Конституции. В первую очередь, реформа направлена на укрепление системы защиты прав и свобод человека, расширение участия граждан в политических процессах, повышение транспарентности и эффективности властных институтов», - проинформировал сенатор.

    Обращаясь к представителям правоохранительных органов, он подчеркнул, что общество ждет реальных изменений, не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям.

    В своем выступлении сенатор Владимир Волков также проинформировал о законотворческой деятельности Парламента. В частности, о принятых законодательных актах, направленных на усиление социальной защиты казахстанцев и дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Депутат подчеркнул, что для реализации обновленных норм Конституции и других инициатив Президента страны, потребуется внести изменения в более чем 20 законов.

    «Как отметил Глава государства самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а нашей главной целью является создание условий для счастливой жизни людей, ведь каждый гражданин должен ощутить на себе плоды политических перемен и экономического роста» - сказал парламентарий.

    Кроме того, сенатор ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в регионе. Он посетил рыбопромышленный комплекс для выращивания морской рыбы с целью ее реализации в Казахстане и за рубежом, побывал на строящемся развлекательно-оздоровительном комплексе.

    В ходе поездки поднимались вопросы, касающиеся фарфорового завода. Сенатору сообщили, что предприятие в настоящее время не работает и проинформировали, что руководством подана заявка на предоставление кредита в сумме 570 млн тенге. Владимир Волков попросил акима региона оказать всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе, так как восстановление работы завода позволить создать дополнительные рабочие места и развивать отечественный продукт.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматинская область Сенат Регионы Казахстана Общество Конаев
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