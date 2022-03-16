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    Сенатор: Стратегические реформы направлены на конструктивный диалог между гражданами и властью

    16 Марта 2022, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усиление роли маслихатов, гражданского общества, законодательно подкрепленные выборные процессы должны стать основой дальнейших демократических преобразований в нашей стране. Таким мнением поделилась сенатор Ольга Булавкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ценности Независимости для каждого казахстанца всегда были и будут святы и незыблемы. Подчеркивая необходимость сохранения стабильности, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что никому не позволено ценой безвинно погибших людей пытаться устроить хаос и совершить переворот с целью захвата власти. Каждый из нас несет ответственность за будущее поколений, при этом нынешние реалии требуют реформ. Страна будет переходить от суперпрезидентской к президентской власти с сильным Парламентом. Усиление роли маслихатов, гражданского общества, законодательно подкрепленные выборные процессы должны стать основой дальнейших демократических преобразований в нашей стране. Сегодня очень важно понимать, что данные стратегические реформы направлены прежде всего на конструктивный диалог между гражданами и властью», - прокомментировала сенатор.

    По мнению спикера, деятельность общественных советов, политических партий должна быть нацелена на насущные потребности общества.

    «Создание нового общественного института «Ұлттық құрылтай» позволит объединить представителей всех регионов, депутатов, неправительственный сектор с целью решения важнейших вопросов, волнующих общество. Выборность региональных акимов на альтернативной основе станет новым этапом политической модернизации. Сочетание политических и экономических реформ обеспечит дальнейшее развитие Казахстана и послужит гарантом в укреплении демократических ценностей государства», - добавила Ольга Булавкина.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Сенат Политические партии Политические реформы Политика Послание Президента РК-2022
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