Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов прокомментировал итоги состоявшегося съезда правящей партии Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Решения внеочередного XXII съезда, скажу безо всяких преувеличений, воспринял как один из самых неравнодушных партийцев, пропустив их через сердце. Ведь я был причастен к знаковым, историческим событиям сложнейшего периода становления главной политической организации страны, когда партия получила свое первое название – «Отан», затем была переименована в «Нур Отан», победила в президентских и парламентских выборах, создала фракцию в Мажилисе.

Это был период острейшей конкуренции, в которой нам удалось победить, объединив в своих рядах мощный актив из партий-оппонентов и обретя всенародную популярность.

Но, к сожалению, за 23-летний период деятельности «Нур Отан» не смог избежать болезней роста, все больше обюрокрачивался, подчас становясь формальным исполнителем установок властных структур. И закономерно во всей полноте встал вопрос о переосмыслении как роли партии в обществе, так и методов ее работы.

В связи с драматическими событиями в стране и резко нарастающей напряженностью в мире ответственность перед гражданским обществом ведущих политических сил и институтов многократно возросла, поэтому Президент страны и Председатель «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев своевременно поставил задачу модернизации и переформатирования партии.

«Мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов. Но время не стоит на месте. Мы должны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае – застой со всеми его последствиями», - сказал на съезде Глава государства

Он поддержал предложение спикера Мажилиса Ерлана Кошанова о переименовании партии «Nur Otan» в «Aманат». В переводе «аманат» означает «завет предков», «наказ будущим поколениям». Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в культуре нашего народа», - обосновал Глава государства. Подчеркнув, что ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески, но перестройка всей работы, ее трансформация, он четко обозначил, какой видит обновленную партию: ««Aманат» - это центристская партия здравого смысла. Партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнение и чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан».

В целях качественного улучшения работы надо полностью пересмотреть стиль взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями, предоставив им большую самостоятельность, решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества, покончить с практикой до сих пор не изжитого директивного управления.

Для этого необходимо освоить новую культуру взаимоотношений, основанную прежде всего на доверии и сотрудничестве, особо акцентировал Глава государства.

Вызвал нарекания и такой недостаток: партия «обросла» множеством неэффективных советов и комиссий, на которых обсуждаются одни и те же вопросы, но решения не принимаются. Вместо этого следует активизировать ее деятельность в Мажилисе и маслихатах, депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок, по итогам работы которых добиваться существенных результатов.

К такой работе депутатский корпус готов. В этом Касым-Жомарт Кемелевич убедился, наблюдая за работой депутатов Парламента в регионах: «В их работе стал появляться новый стиль, новое содержание, это уже видно. Стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями. Депутаты стали погружаться в реальные проблемы граждан на местах».

Сила любой партии – в преемственности. И «Aманат» должен стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями, а также давать дорогу талантливой молодежи – будущему оплоту партии.

Глава государства развернул перед делегатами съезда простую и ясную программу трансформации партии и преобразований в обществе, дал исчерпывающую оценку текущего момента. Но и за помощью к ним как соратникам и в целом ко всем казахстанцам обратился, инициировав республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.

Вскоре прозвучало сообщение, что и Мажилис запустит специальный модуль для сбора конструктивных предложений по нормам рассматриваемых законопроектов. Вот примеры реального воплощения концепции «слышащего государства». Побольше таких объединяющих предложений, доброго пути, «Aманат»!» - сказал Бакытжан Жумагулов.



