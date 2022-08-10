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    • Сенатор Даурен Адильбеков рассказал землякам о программе повышения доходов населения

    10 Августа 2022 15:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков в ходе рабочей поездки посетил Астраханский район Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Депутат рассказал жителям села Каменка об итогах работы Сената Парламента Республики Казахстан за прошедшую сессию, а также обсудил актуальные вопросы, волнующие граждан.

    «Фактически страна вступила в новый этап социально-экономического и политического развития. Совершенствовались способы защиты прав граждан, расширились возможности участия населения в управлении страной. В ходе сессии особое внимание было уделено законодательному обеспечению комплексных мероприятий и общественно-политических инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан. Приняты также нормы, призванные устранить социальное неравенство в обществе, всесторонне поддержать граждан с особыми потребностями», - сказал Даурен Адильбеков.

    Также депутат посетил многофункциональную спортивную площадку и общеобразовательную школу, отметив необходимость проведения ремонтных работ, в частности замены окон, реконструкции системы отопления.

    Кроме того, Даурен Адильбеков ознакомился с деятельностью молочно-товарной фермы ТОО «Камышенка», машинно-тракторной мастерской и технологиями изготовления кормовых культур в ТОО «Фермер 2002».

    В ходе встречи с сотрудниками предприятий парламентарий рассказал о программе повышения доходов населения, которая разработана в соответствии с поручением Главы государства.

    Фото: senate.parlam.kz
    #Акмолинская область #Сенат #Общество
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