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    Сенатор Альназарова: Износ медицинского оборудования центра педиатрии составляет 70%

    1 Июня 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переполненные детские онкологические отделения и устаревшее оборудование. Проблемы лечения онкологических заболеваний у детей подняла своем депутатском запросе сенатор Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В детских онкологических центрах по стране не хватает мест для пациентов. На 130 койках одновременно могут находиться 150 и более детей и столько же законных представителей ребенка.

    «Основной причиной летальности пациентов в Центре педиатрии на этапах химиотерапии остаются септические осложнения. Сложившийся дефицит специализированных коек и ограниченные возможности дневного стационара приводят к превышенной скученности пациентов и ухудшает эпидемиологическую ситуацию в стационаре, что недопустимо на фоне полного дефицита защитных сил иммунной системы пациентов. Усугубляет ситуацию отсутствие системы медицинской вентиляции, обрабатываемых антибактериальных покрытий стен и потолков, стерильных абактериальных боксов», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании палаты.

    Сенатор подчеркнула, что для полноценного и качественного лечения таких пациентов нужно решать проблемы, связанные с дефицитом мест и износом медицинского оборудования.

    «Износ парка медицинского оборудования Центра педиатрии составляет 70%. Аппараты МРТ, компьютерный томограф, УЗИ, рентген установка со сроком службы более 25 лет устарели и технически, и морально. Прошу Вас ускорить выделение средств на разработку ПСД для строительства отдельного корпуса детской онкогематологии на 200 коек при Научном центре педиатрии и детской хирургии, а также содействовать в дополнительном оснащении и обновлении парка медицинского оборудования ведущего центра педиатрии в стране», - заключила депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Здравоохранение Дети
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