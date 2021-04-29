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    Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам земельных отношений

    29 Апреля 2021, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат во втором чтении вернул в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект сенаторы рассмотрели во втором чтении, приняв его в первом чтении. Согласно поправкам предложено, чтобы земли для индивидуального лесоразведения предоставлялись только гражданам Казахстана.

    «Поступило два предложения относительно норм проекта закона, которые сведены в сравнительную таблицу. Согласно данным предложениям, предлагается внести изменения в статьи 48 и 128 Земельного кодекса, чтобы предоставить земли для индивидуального лесоразведения только гражданам Республики Казахстан и юрлицам РК, без иностранного участия», - сказал в ходе рассмотрения законопроекта депутат Сената Абдалы Нуралиев.

    Отметим, что законопроектом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

    Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Сенат Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий Общество
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