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    Сенат ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану

    26 Мая 2022, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности центральноазиатского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение подписано 7 декабря 2021 года в рамках реализации поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

    «Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики», - сказал заместитель министра обороны Султан Камалетдинов на пленарном заседании Сената.

    По словам замминистра, кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

    «Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана», - пояснил он.

    Замминистра обороны добавил, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативные социально-экономические последствия.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Сенат Безопасность Кыргызстан Сотрудничество Международная деятельность РК
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