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    Сенат ратифицировал соглашение о создании системы связи вооруженных сил стран СНГ

    7 Октября 2021, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пленарного заседания Сената депутаты приняли проект закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал заместитель министра обороны Дарын Туяков, соглашение подписано шестью государствами-участниками.

    Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которого являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной форме, созданных в формате СНГ.

    «В целях обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченного органа стороны могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников настоящего соглашения в соответствии с нормативными правовыми актами участников настоящего соглашения, регулирующими отношения, связанными с оказанием услуг связи для нужд обороны и обеспечения безопасности», - сказал Дарын Туяков на пленарном заседании Сената.

    Также соглашение предусматривает обеспечение выполнения требований к связи, необходимое для совместимости с национальными системами связи общего пользования и сетями связи специального назначения.

    «Создаваемая на основе единых технических подходов и приоритетного оснащения современной военной техникой и оборудованием совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств», - отметил замминистра обороны.

    Принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

    Ранее депутаты Сената одобрили проект закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Сенат Армия
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